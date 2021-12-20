中國留美博士駕飛機離奇失蹤　警方4年半後確認遺骸

內地傳媒周日（19日）報道，美國密歇根州薩吉諾縣警長辦公室上周四（16日）公布，經DNA技術鑑定，2018年9月在當地被發現的一具人體遺骸，證實是在2017年駕駛飛機神秘失蹤的密歇根大學中國留學生榮欣（音譯）。

據報道，榮欣來自吉林省長春市，2011年畢業於清華大學。2017年時，他正在密歇根大學攻讀博士學位，同時也是持證私人機師，隸屬於密歇根航空公司。事發於當年3月15日，時齡僅27歲的榮欣從安娜堡（Ann Arbor）機場飛行俱樂部租了一架小型飛機，計劃飛往密歇根州北部的泉港，全程42公里。惟飛機及後未按計劃路線飛行，而是向東北方向的湖區飛去，一路飛越邊境，最終燃料耗盡，墜毀在加拿大安大略省的一片樹林中。

救援人員趕到現場時，榮欣卻離奇失蹤，飛機上只留下其個人物品。由於飛機墜毀時，其中一側門處於從內側打開的狀態，故調查人員認為，榮欣可能將飛機設置為自動駕駛模式後，在某個時間點從飛機上跳了下去。警方事後透露，榮欣事前曾向妻子「說了一些話」，認為他是自殺。

在榮欣失蹤近7個月後，其妻子阮蘇容（音譯）提交申請書，要求法院確認榮欣已死亡，當時她在申請書上表示，她認為榮欣自行跳下飛機，已沒有生存的機會。同年10月5日，法官簽署命令，確定榮欣已死亡。至2018年9月9日，薩吉諾縣西南部一個小鎮有居民報案稱，在狩獵場發現了被衣物包裹住的人類殘骸，警方於是展開調查，最終證實遺骸正是榮欣。