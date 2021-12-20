11人遭海浪捲走亡　疑誤入傳銷組織參加培訓

福建省漳州市漳浦縣一處海灘，今年8月有17人疑在岸邊手拉手被浪捲走，最終11人死亡、6人救回。內媒近日報道，各人當日並非到海灘遊玩，而是參加傳銷組織安排的團隊培訓活動。目前，該涉嫌傳銷組織案件已進入法院審理階段。有家屬表示，希望能去涉事的傳銷組織看看死者生前是怎樣生活。

遇難者方某的家屬阿明（化名）上周四（16日）對內媒表示，獲警方告知死者疑入墮傳銷組織，目前未有事故調查結果，家屬最大的訴求是了解死者事發前的遭遇，及去漳州的原因。阿明稱，方某是江西上饒人，終年23歲。方某初中畢業後，多年來於贛州某工廠工作，事發前一個月忽然前往福建，今年7月又說去廈門打工。阿明稱，事故另一遇難者與方某自幼相識，兩人年齡相若，這次去漳州也是對方介紹他前往。

據指，方某前往福建10多天後，曾聯絡家人索取3,000元人民幣（約3,672港元），「說要買電動車，方便工作」。而在事發前一天，方某再與家人通電話，當時未提及翌日行程，只是「讓他爸少抽點煙，又聊了些家裏的事」。家屬指方某兩次通話中表現均無異常。

另一名死者家屬朱某指出，處理後事時曾提出與生還者見面，希望從中了解死去兒子的情況，但被警方拒絕。家屬到了漳浦縣被安排在不同的賓館，領取遺體也是被安排分批次到殯儀館，基本上互不見面。

朱某曾向漳浦縣警方查詢，但始終沒有結果。他於是在漳州政務熱線平台上反映訴求，漳浦縣公安局於9月回覆稱案件已交由龍海區公安局辦理。惟龍海區公安局其後多次回覆朱某，死者的遺物已寄回江西，生還者8月底完成隔離後已返回老家，案件仍在處理中。內媒上周五（17日）致電漳浦縣委宣傳部，工作人員表示不清楚調查進展，又建議向龍海區警方查詢。