小學生上課交談遭校長打頭　需動手術住院1個月

河南省周口市西華縣一名10歲小學生沐沐，今年9月被校長「拍打」頭部後頭痛不止，其後被醫院診斷出頭部毛細血管破裂出血，需要接受手術。沐沐的父母諮詢醫生後，認為校長「拍打」很可能是造成兒子毛細血管破裂的誘因，惟該校長拒承認責任。沐沐的父母希望縣教體局能介入，並要求校長賠償。

沐沐的父親上周四（16日）對內媒稱，兒子今年9月上數學課時因與同學交頭接耳，遭老師兼校長毛某強用手掌在頭頂打了兩下，沐沐其後一直表示頭痛。翌日，家人帶沐沐到縣醫院檢查，醫生懷疑他顱內出血，建議到大醫院進一步檢查。9月11日，家人帶沐沐到河南省兒童醫院檢查，確診患有海綿狀血管瘤，毛細血管已經破裂出血。最後沐沐接受顱內微創手後，並住院一個多月，出院共花8萬多元人民幣（約9.9萬港元）。

沐沐的主診醫生表示，孩子頭部有血管畸形，容易出血，造成出血的因素有很多，比如血壓、情緒等。醫生表示不能肯定說朱某強的拍打直接導致孩子毛細血管破裂，但可能是誘因。沐沐出院後，家屬將此事投訴到西華縣教體局。錄音顯示，工作人員表示法律授權教師教書育人，毛某強的行為只是行使職務，算不算體罰，要找專業機構鑑定。

內媒曾多次致電及發短訊給毛某強，均未接通或獲回覆。內媒又致電學校查詢，但老師稱「打錯了（電話）」。家屬稱，現在沐沐不願再回學校讀書，暫在家由母親輔導，料農曆年前後將轉學。沐沐的父親稱，原本希望毛某強承擔部分醫藥費，但調解不果。他又表示自己是農民工，「走鑑定和起訴的話，肯定很難」。現在他要求縣教體局處分毛某強，並賠償醫藥費。