內地昨增37宗本地確診　北京現西安關聯個案

內地周一（20日）通報前一日新增102宗新冠肺炎確診病例，37宗本地個案當中，陝西佔24宗最多；廣東新增2宗本地確診，患者均來自東莞市；北京新增1宗本地確診，患者來自通州區。內地同日新增2宗本土無症狀感染，分別來自雲南德宏州和陝西西安市。

東莞市2宗本地個案均為此前個案的密切接觸者，在集中隔離觀察期間確診。北京的本地個案曾於11月28日前往陝西西安市考試。其餘新增的本地個案當中，陝西西安市佔21宗、延安市2宗、咸陽市1宗；浙江紹興市佔9宗、杭州市1宗。

新增65宗境外輸入病例當中，上海佔16宗，廣西14宗，廣東8宗，內蒙古和甘肅各7宗，北京3宗，浙江和雲南各2宗，天津、遼寧、江蘇、湖南、四川、陝西各1宗。廣東新增8宗境外輸入個案當中，7宗由廣州通報，患者分別來自剛果、法國、南韓、老撾、肯尼亞和埃塞俄比亞；另1宗由佛山通報，患者來自美國。內地同日新增31宗境外輸入無症狀感染。全國累計100,386宗確診，當中4,636人死亡。

浙江省紹興市近期出現多宗疫情。國務院副總理孫春蘭於上周五（17日）至周日（19日）到當地視察期間，強調近期內地疫情在多地散發，面對節日臨近，各地各部門要堅決落實外防輸入、內防反彈策略、動態清零方針，強化管理婚喪嫁娶等聚集活動，對農貿市場、商場超市、交通場站、文化娛樂等重點場所嚴格防控，並加強督查問責。