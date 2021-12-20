綠營高層開會　支持新竹縣市合併升格

民進黨在四大公投後乘勝追擊，台灣的蔡英文總統周日（19日）邀請黨內各派高層在官邸開會，討論多項重要政經議題，期間談及新竹縣市合併升格問題，並達成高度共識。

與會者包括台灣的副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委陳明文、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、新系大佬利錦祥等人。總統府發言人張惇涵會後透露，蔡英文席間關心明年政府總預算審議進度，希望黨屬立法院黨團能全力支持蘇貞昌施政。

張惇涵續指，與會者有高度共識認為，台灣半導體產業是戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，並支持新竹縣、新竹市合併升格。新竹市長林智堅解釋，合併升格後的新竹擬成為半導體產業半之都，惟合併涉及修改《地方制度法》。柯建銘早前就該法提出修正草案，目前已有30多名民進黨立委聯署。

除新竹縣、市合併外，有傳中央亦有意推動雲林縣、嘉義市、嘉義縣合併升格，加上彰化縣日前也申請升格為直轄市，一旦修法通過，台灣有望從原本的六都改制為九都。台北市長柯文哲周日回應媒體對縣市合併升格時表示，土地重劃是很嚴肅的問題，六都已經很離譜荒謬，若還要第七、第八都，甚至六都變九都，那簡直是錯上加錯。