佛山民眾投訴亂砍樹木　消防工程暫停工

廣東佛山西樵山的消防工程中有樹木被砍。

內地近日有網民投訴，廣東佛山西樵山山腳附近出現大規模亂砍樹木的行為。佛山市南海區西樵鎮政府回應稱，相關管理公司在消防工程建設改造期間，需對相應區域進行改造，移除部分植被和35株桉樹木，公司之後將暫緩施工，並與村民加強溝通，減少對周邊的影響。

網民上周在網上向廣東佛山南海區委書記留言，投訴西樵山福蔭園公司本月8日起，以園區消防升級改造為由，砍伐園區內有20多年歷史的樹木，嚴重破壞西樵山自然生態環境和歷史文化樣貌，與西樵山5A景區要求格格不入。投訴又指出，大量樹木被砍伐後，園區將有大量墓碑直對隔壁的儒溪鄉江邊村房屋，對村民出入影響甚深，希望有關部門能制止。

佛山福蔭園管理有限公司表示，由於園區森林防火形勢嚴峻，加上桉樹林生態效能不佳，該公司因此展開消防設施改造建設，以防範和應對園區發生山火，並響應新一輪綠化廣東大行動及佛山市創建國家森林城市工作。該項目完成後，將建成5.3米高的擋土牆和2.7米高的圍牆，更好地與外圍環境形成屏障；亦會多用鄉土闊葉林，更有效地遮擋園內墓碑。