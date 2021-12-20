台今增11宗新冠輸入　1宗疑似本地個案判定中

台灣周一（20日）公布新增11宗境外輸入新冠肺炎病例，無新增死亡病例。台北市當日傳出一宗本地確診個案，患者足迹遍及台北及新北兩地。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，該名疑似病例現在還在判定中。

指揮中心稱，新增境外輸入個案為7男4女，年齡介乎10多至50多歲，分別自意大利、美國、德國、法國、巴西、越南及菲律賓入境。患者中10人為突破性感染（已完成完整接種），其中一名台灣籍女童更先後接種一劑英國牛津大學和藥廠阿斯利康研發的疫苗，以及兩劑美國輝瑞及德國BioNTech研發的疫苗。至今當地累計16,816人確診，當中850人病亡。

台媒周一報道，台北市一名30多歲女性因不適，周日（19日）前往該市萬芳醫院就醫，檢測後確診，當局依據檢測數據判斷女子早已染疫，指揮中心正在討論是否公布個案。據報，該個案工作地點在新北市深坑區，又曾前往卡拉OK，目前正進行疫情調查。

另針對中研院P3實驗室前工作人員感染事件，該院已於周日晚將調查報告送交指揮中心，其中針對工作人員訪談、11月中下旬閉路電視畫面、實驗室使用紀錄表等調查發現，確認實驗存在3項感染暴露風險，包括實驗操作區與非操作區均存在環境污染，於實驗動物操作時，未於生物安全櫃中進行；感染個案及其他實驗室人員均僅穿着一般防護裝備執行實驗；以及感染個案於脫下防護裝備過程先行脫下口罩。