石島灣核電站　首次併網發電

山東省榮成市的石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程，周一（20日）首次併網發電。報道指，這意味反應堆已可輸出足夠的核功率使主蒸氣參數和流量，滿足汽輪機帶負荷運轉機組維持穩定的輸出電能，從而能併入電網，開始正式向外輸電。

石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程由清華大學核能團隊偕華能集團、中核集團共建，是世界首座工業規模的模塊式高溫氣冷堆核電站，其工程規模與秦山核電站相近，擁有最先進的核能系統、集成2,200多套世界首台設備。石島灣核電站發出的電能將由國家統一調度，為民眾提供用電，今次併網後將通過不同功率水平下的調試、運行試驗和兩個反應堆模塊聯合功率調試，爭取在明年滿功率併網發電。

石島灣核電站滿功率運行後，將帶來每年14億度的發電量，可以為200萬居民提供生活用電，減少二氧化碳排放90萬噸。核能發電過程中產生的高溫蒸氣還能用於熱電聯產、稠油熱採、化工、冶金等領域。此工程的設備製造國產化率達93.4%，具固有安全性，即使突發故障或遭遇地震等嚴重外部事件，即使不採取任何干預措施，反應堆堆芯也不會熔毀令放射性物質大量外洩。