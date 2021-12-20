日商用中國鰻魚假冒當地產　賣近5年始曝光

日本有批發商將產自中國的鰻魚假冒日本愛知縣產鰻魚出售長達5年，直至近日才被發現。涉事公司負責人於上周五（17日）舉行記者會，就事件向公眾鞠躬道歉，事情曝光後惹來內地網民關注。

綜合日本媒體報道，日本岐阜縣近日指摘當地批發廠商「高山水產青果」違反食品標記法，把中國進口的鰻魚假冒成日本愛知縣生產的鰻魚或不作標註，再批發給零售店。據報，該公司於今年6至10月以「愛知」為名銷售近3萬條的鰻魚當中，有6,640條是產自中國，另3,426條沒有標記產地。

縣政府在檢查時，發現採購和交貨的發票產地不同，該公司有採購中國鰻魚的發票，但是銷售發票只有愛知縣產。該公司解釋，鰻魚從採購到銷售由一名員工負責，因本國鰻魚的產量不夠，無法滿足顧客的需求，才用中國進口鰻魚來補貨。該公司社長東勇隆在記者會上稱，事件給相關人員以及消費者造成困擾，對此深刻道歉，將採取措施防止此類事情再次發生。

事情在微博曝光後吸引不少網民留言討論，有人認為「這說明我國鰻魚質量上乘，國鰻崛起」；也有網民諷稱「現在是比較容易查出來了吧，畢竟咱們產的確實沒輻射」。