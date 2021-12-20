嚴防Omicron　內地元旦農曆新年加強邊境把關

國內多地爆發新冠疫情，天津、廣東廣州、湖南長沙均發現變種病毒Omicron關聯個案。國務院聯防聯控機制周一（20日）指出，針對明年元旦和農曆新年假期境外回國人員增多，當局已下令相關部門堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，抓緊口岸防控工作。另對存在14日內有1宗及以上感染者的縣（區、市），以及陸路邊境口岸所在縣（區、市）旅居史的人員，按有關規定暫不提供進北京道路的客運服務。

國家衞健委疾控局副局長雷正龍表示，目前內地疫情形勢總體平穩。此前爆發疫情的內蒙古滿洲里，浙江寧波、杭州，上海、江蘇等地疫情已基本得到控制，紹興市疫情發展態勢趨緩，外溢風險亦降低。不過，陝西西安及廣州東莞兩地發現的關聯疫情，目前仍在繼續發展，續發傳播風險較高，且近日有零星外溢病例，有關地方部門已正在加緊排查，以進一步控制疫情擴散蔓延。另廣州日前報告的境外Omicron病例導致的本土病例，當局已及時採取風險人員排查措施，發生續發傳播風險較低。

國家衞健委新聞發言人米鋒表示，隨着元旦春節臨近，各地需強化閉環管理，堅決、果斷、迅速處置，第一時間阻斷蔓延。他強調，全球已有89個國家和地區報告發現Omicron個案，內地部分周邊國家疫情快速增長，「外防輸入」壓力持續增大，口岸疫情防控工作依然是重中之重。

此外，國務院亦印發《2022年元旦春節期間新冠肺炎疫情防控工作方案》，強化人員安全有序流動，嚴格人員出行要求。當中包括中、高風險地區及所在縣（市、區、旗）人員嚴格限制出行，確需出行者須持48小時內核酸檢測證明。另嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，對有中、高風險地區的省（自治區、直轄市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營涉事地方的旅遊及「機票＋酒店」業務。