招攬買未上市股票非法吸金　台企9人遭起訴

位在台灣新北市的金品軒集團被控在2014年起推出黃金投資方案，非法吸金3,720萬元新台幣（約1,029萬港元）；又招攬投資者購買其台灣及香港公司未上市股票，涉嫌違反《銀行法》及《證交法》。台北地檢署周一（20日）起訴金品軒總裁蘇珖量等9人。

檢方起訴指，蘇珖量擔任集團旗下金品軒國際貴金屬有限公司、金品軒煉金廠有限公司負責人，女友羅廷盈則為金品軒煉金廠公司總經理。金品軒集團多年來透過業務員推出黃金投資方案，黃金每克2,600元新台幣（約719港元），最低投資數量為20克，投資1年公司保證買回；並按月支付黃金保管費（即利息），費用為黃金買賣價金的1.3%，向80多名投資者吸金，涉嫌違反《銀行法》。

另外，金品軒集團明知未經金管會核准不得販售未上市股票，卻自2017年起召開說明會，宣稱金品軒旗下的香港公司股票，預計兩年後將在香港交易所上市，獲利可期，招攬100多名投資者購買其台灣及香港公司的未上市股票，涉嫌違反《證交法》。

台北地檢署去年4月21日指揮新北市調查處兵分5路搜索，並約談蘇珖量、羅湘盈等人到案，訊後分別諭令交保、限制出境、出海，至周一完成偵查。除了蘇、羅二人，董監事李秉樺、張紘偉及集團另外多名員工亦被起訴。

駐台記者郭良傑報道