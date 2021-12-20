「直播一姐」薇婭偷逃稅款　罰逾13億人民幣

在內地被稱為「直播一姐」的知名網絡主播薇婭（本名：黃薇），因偷逃及少邀稅款逾7億元（人民幣，下同，約8.5億港元），周一（20日）被浙江省杭州市稅務局稽查局通報依法作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元（約16.2億港元）。

通報指出，黃薇在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式，偷逃稅款6.43億元（約7.78億港元），其他少繳稅款0.6億元（約0.72億港元）。而在稅務調查期間，黃薇主動補繳稅款5億元（約6億港元），同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。

今年9月，國家稅務總局印發通知，明確網絡主播2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題者，可以依法從輕、減輕或免予處罰。據內媒報道，目前已有上千人主動自查補繳稅款。國家稅務總局周一亦表示，堅決支持杭州市稅務部門依法嚴肅處理黃薇偷逃稅案件，並要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處。

薇婭周一晚在網上發文致歉，文中指出在其自查和調查過程中，發現確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為。此外，有內媒記者發現，薇婭原定在晚上7時在淘寶的直播節目「薇婭彩妝節」預告已下架，其淘寶主播帳號亦已被凍結。