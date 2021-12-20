約會男網友買貴價零食　警破「零食托」詐騙團夥

內地網上交友平台的騙案手法層出不窮。浙江杭州市一名陳姓男子，早前約會女網友外出，買了近千元（人民幣，下同，約1,200港元）的高價零食給對方，事後卻遭女方封鎖。警方接獲報案後意外牽出一個「零食托」的詐騙團夥，由零食店老闆馮某、女網友及數名男性「鍵盤手」等人共同犯案，他們至近日被法院判囚10個月至1年10個不等。

內媒周一（20日）報道，陳男在社交軟件上結識小美後，對方幾日後便主動提議外出見面，並將地點約在馮某開的零食店附近。兩人見面當日「自然」路過上述店舖，小美隨即提出想買零食，陳男欣然地讓女方任意挑選。未料，小美選取一籃牛肉乾、朱古力、堅果等高價零食，花費近一千元。

在男方付錢後，小美卻稱有要事需先離開，事後卻將陳男封鎖，後者意識被騙後立即報警。警方調查發現，小美當日和陳男分開後，帶着零食回出租屋，將零食與其他見面網友買的零食放在一起，等存至一定數量再將零食運回原來的零食店。

經查，馮某糾集店長周某、白某，以及數名男性「鍵盤手」和女性「零食托」實施詐騙，先由「鍵盤手」在網上冒用美女頭像註冊帳號，約會男網民至指定地點見面，引導被零食店內消費，再藉故離開並不再與對方聯繫，最後再將零食回收重新上架銷售。整個詐騙團夥至今採取上述方式作案上百次，共計騙取逾6萬元（約7.2萬港元）。