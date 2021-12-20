武館使用蚊香釀大火致18死 31名公職人員被問責

位於河南商丘市柘城縣的震興武館，在今年6月25日發生重大火災事故，導致18人死亡、11受傷。省政府近日公布事故調查報告，當中指出火災是由於武館方面使用蚊香不慎引發，31名公職人員已被處理。

報告指出，經現場勘驗、調查詢問、檢驗鑑定等，認定起火原因是館方使用蚊香不慎引燃紙箱、衣物等所致。造成火災蔓延擴大的主要原因，則是因為起火建築未形成有效的防火分隔，房間使用可燃夾芯彩鋼板作為隔牆，加上火情發現晚，導致當局在初期處置不力。

此外，由於武館違規集中留宿學員，違規在外窗上設置鐵柵欄，着火物產生大量高溫有毒煙氣等，造成大量人員在事故中傷亡。

調查組認定，震興武館違法組織在校中小學生開展武術培訓，未依法辦理辦學許可證；未落實消防安全主體責任，對有關部門和單位檢查指出的火災隱患沒有及時整改；火災發生後，沒有及時報警，組織學員疏散不力，屬地相關部門監管職責不到位。

武館3名責任人被依法採取刑事措施，並移送檢察機關進行公訴。另事故涉及的31名有關公職人員，予以黨紀政務處分或組織處理，其中1名公職人員被公安機關依法採取刑事措施，並移送檢察機關進行公訴。