不惜百姓寒冬挨凍　地方為減碳政績封灶

隸屬河北省秦皇島市的山海關古城，近日溫度跌至零下8°C，是當地入冬以來最低。然而不少民眾先後投訴，地方政府為達致年底的減碳指標，不惜明令禁止燒柴，更派人以石屎強行封堵各家爐灶，導致長者和居民挨冷受凍。

古城居民、71歲的牛大爺（化名）表示，雖然政府派人封灶後，有免費提供電暖爐、電熱氈、水暖氈等取暖設備，但其效果遠遠不及以往的爐炕，更反而導致屋內潮濕冰涼。另一名居民郭大娘（化名）亦抱怨，禁止燒柴後，全家被迫改用液化石油氣煮飯、煲水；用電暖爐、電熱氈取暖，導致每月開支暴增至近1,500元人民幣（約1,833港元）。

內地2017年推出北方地區清潔取暖規劃，要求當地居民減少燃煤取暖，降低碳排放。雖然山海關區政府公開印發文件顯示，燒柴並不屬於取暖禁止使用範圍，不過在實際操作上，當地卻口頭明令禁止燒柴。山海關區清潔取暖服務保障熱線上周六（18日）回應市民查詢時表明，「古城內不准燒柴，這是區裏規定的」。

有管理人員透露，當地禁止燒柴取暖、封堵爐灶的根本原因，是古城內有國家級大氣監測站。他指出，其實古城內外不少村莊仍可正常燒柴，只有臨近監測站的一個村莊禁止燒柴，就是為確保環保數據達標；「不讓老百姓燒柴，就是為了12月份最後一個月的數據。每年都這樣，去年也是這樣，今年可能達不到環保任務，所以管控更嚴了」。