美部署戰略核潛艇　高調加強對華威懾

美國繼續在印太地區調動兵力制衡中國，美國海軍一艘戰略核潛艇上周四（16日）駛離位於西岸的母港，在區內展開例行戰略威懾巡邏；卡爾文森號航空母艦打擊群則在印度洋與澳洲皇家海軍舉行雙邊訓練及演習，旨在測試及改進作戰原理。

美國國防部周一（20日）罕有發布照片，表示俄亥俄級戰略核潛艇內華達號上周四通過胡德運河，駛離華盛頓州基策普—班戈海軍基地。國防部沒有透露細節，僅指在美國核三位一體戰略威懾中，戰略核潛艇的存活率最高。

美國現時擁有14艘戰略核潛艇，全部屬於俄亥俄級，每艘設計最多搭載24枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈，每枚導彈配備多個核彈頭；惟受美俄《新削減戰略武器條約》限制，每艘潛艇現時只能搭載最多20枚導彈。為了使戰略可用性最大化，每艘潛艇分配兩組船員，他們輪流操作潛艇，平均每次出海部署77天。

另一方面，美國海軍航空母艦卡爾文森號、神盾巡洋艦尚普蘭湖號、神盾驅逐艦史托戴爾號組成打擊群，本月10日至19日在印度洋與澳洲皇家海軍護衞艦瓦拉蒙加號訓練及演習，內容包括加強海上通訊戰術、電子作戰行動、整合防空及反艦行動，進一步提升在印太地區的集體戰備狀態、海上優勢、力量投射。