賊男盜竊百萬人民幣古董　竟以2800元賤賣

遼寧瀋陽市公安局周一（20日）通報，當地有派出所近日接獲民眾報案，稱其車上的古董等物件被盜，價值約100萬元（人民幣，下同，約121萬港元）。警方事後循線將58歲劉姓疑犯拘捕歸案，豈料後者不知文物本身價值，竟以2,800元（約3,388港元）「賤賣」給第三方，所幸在警員努力下，成功追回被盜的古董。

案發於上月5日下午3時許，鐵西區分局興工派出所接獲民眾報警，稱他把私家車停泊在某公共停車場後，車內物品被盜，當中包括明代年間的茶具、清代年間的和田玉擺件以及91件和田玉掛件，且價值不菲。警方通過查看案發現場周邊閉路電視後，發現劉男前一天凌晨4時曾經過停車場，將該車車門打開。經過排查走訪，至本月14日成功拘捕劉男。

劉男被捕後承認盜竊車內財物，指他當日發現涉事私家車車門沒上鎖後，便將車內財物盜走，並以2,800元的價格賣給張姓友人。後者被捕後向警方供述，他得知劉男要賣一批做工精良的「小物件」，便約對方在自己的店舖議價，買下涉案古董後，便擺放在家中，並不知道這些物品的來路，更不知道其本身價值。目前，劉男因涉嫌盜竊罪，已被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。