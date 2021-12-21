男子遭「女網友」約玩性虐遊戲　墮「仙人跳」騙局

江蘇連雲港市海州區一名張姓男子，早前通過某社交平台認識了一名「女網友」；惟兩人相約見面時，張男墮入「仙人跳」騙局，慘遭多名男子虐待毆打，被迫交出5萬元人民幣（約6萬港元），連把汽車都過戶了給對方。事後，警方拘捕多人，案件仍在進一步調查當中。

警方周一（20日）通報案情，指張男於上月24日到派出所報案。他憶述自己近日認識該名「女網友」時，對方自稱姓徐，是一名舞蹈老師。張男看見對方的照片後，因其相姣好，頓時心動，便炫耀自己單身，且有4套房產及多輛汽車，「女網友」亦變得十分熱情。未料，對方竟詢問他喜不喜歡SM（性虐待），聲稱要玩一次SM才能確定關係。張男經不起誘惑，遂約定上月21日晚上9時在石棚山景區停車場見面。

張男駕車抵達約定地點後，按對方要求用把自己的雙手雙腳綁起，並用口罩蒙上眼睛；惟等約1小時後，張男實在受不了，於是脫下口罩，鬆開手腳。及後，一名戴口罩、玩着手機的少年經過，看見張男後，掉頭就走。事後，「女網友」聲稱這次是一次考驗，認為張男未有通過。

翌日深夜，張男再次駕車抵達石棚山景區，一名自稱是「女網友」弟弟的男子出現，把張男綁起及蒙住眼睛，其後駕車把張男載到一間廢棄的培訓機構內。期間，張男為了證明愛意，全程十分配合，未有反抗。抵達後，張男「如願」被虐待，慘遭多名男子毆打、電擊，惟對方只想要錢。最終，張男用手機轉帳，並委託友人把1輛私家車過戶後，才能獲釋。

警方展開調查後，發現3名分別姓任、姓鮑及姓孫的男子有犯案嫌疑，遂將他們拘捕。其中，任男被捕後承認，他在網上冒充女性誘騙受害人後，再夥同鮑男及孫男搶劫。為躲避警方偵查，他們又把犯案用的工具藏匿在友人家中。至上周六（18日），任男、鮑男及孫男因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，他們的友人則因涉嫌窩藏、包庇罪，正取保候審。