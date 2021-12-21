台高材生誘少女拍裸照　二審重判106年10個月

曾獲台灣大學醫療器材與醫學影像研究所收錄的準研究生林和駿，早前因誘騙未成年少女拍裸照並猥褻，又被發現其電腦儲存了81名未成年少女裸照；去年一審時，法院針對誘拍部分判處有期徒刑3年，針對猥褻部分則判囚4個月。案件經上訴後，台灣的高等法院周一（20日）依引誘少年製造猥褻電子訊號等83罪，每罪判刑1年2個月至1年4個月不等，合共判其106年10個月徒刑。案件待確定時，由法院將裁定應執行刑期。

判決書指出，林和駿家境富裕，就讀某大學醫學院後，考上台大醫學院醫療器材與醫學影像研究所。惟2014到2017年間，林男利用假身份上網，以男女交往、大哥哥照顧小妹等藉口，誘騙未成年少女自拍裸照傳給他。少女寄裸照後若不願繼續交往，林男便以裸照恐嚇，威迫少女繼續與他交往。檢警從他的電腦中查獲120G容量的裸照，分別屬於81名少女及1名剛滿18歲的女子。

林男到案後坦承犯行，表示自己的人際關係很差、很自卑，發現在網上可匿名結交女朋友，卻愈陷愈深不能自拔。他向法官求情時稱，案件曝光後，已被台大取消取錄資格，目前從事五金技工，要協助父親撫養祖父母，請求法官輕判。

高等法院法官認為其理由不構成減刑要件，故依《兒童及少年性剝削防制條例》等將其重判，除106年10個月刑期不可易科罰金外，另林因犯分享照片共8罪，被判34個月刑期，可易科罰金。