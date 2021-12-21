39亞洲象聚集江城縣　踏平田地破壞設施

雲南省普洱市江城縣康平鎮近日罕見地有39頭亞洲象聚集，不但到田地裏吃冬玉米，又破壞一些農用設施，為當地帶來不少壓力。江城縣決定採取多項措施應對，確保人象安全。

康平鎮村民種植的冬玉米正進入成熟期，吸引分散在不同區域的野生亞洲象聚集到該鎮曼克老村。象群上周六（18日）下午被拍到在一個農用大棚內，撕扯遮陽網等設施，其他同伴則在一片幾乎被踏平的玉米田上逛着吃。在距離不遠的一個小山上，另有一個象群結束休息後，慢慢走出山林，也朝向山下的玉米田走來。

當地亞洲象監測員指出，上月底首先有14頭從下面箐頭小組山背後繞過來，本月初再有25頭從大樹腳小組來會合，早上吃到中午然後到路邊樹林睡覺，下午時間又再下來。專家指出，現在是亞洲象食物短缺的季節，康平鎮村民種植的冬玉米正慢慢進入成熟期，剛好滿足牠們的食物需求。

江城縣組織亞洲象監測員、護林員等多種力量，24小時跟蹤監測，及時向附近民眾發出預警，同時對亞洲象進入的公路路段實施臨時交通管制，以確保人象安全。針對亞洲象進入村寨對村民安全構成威脅，當地也嘗試在村寨路口安裝一種對亞洲象沒有傷害的脈衝式電子圍欄。