六旬翁行山失蹤　獲救時全身赤裸長蛆

台灣屏東縣一名66歲李姓男子上周六（18日）到高雄市攀登柴山時失聯，至周一（20日）下午才獲救。他獲救時意識不清，但仍有生命迹象，離奇的是他全身赤裸，卡在20米高的懸崖上，胸背嚴重擦傷並長蛆。救援人員將他抬下山後，交由救護車送醫搶救。

高雄市消防局周日（19日）接獲家屬報案，指李翁上周六表示要前往柴山西岸秘境，結果徹夜未歸，也聯絡不到人。中華戶外探險協會與壽山國家公園管理處人員當日上午搜索未果，至周一持續搜索，終在下午於柴山秘境一處懸崖邊發現李翁。

協助搜救的中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，當時他聞到一股類似屍臭的氣味，循異味搜索，發現李翁卡在懸崖邊，因下半身被樹藤卡住才沒跌落山下。疑因天冷下雨，李翁有失溫現象，意識不清，雙眼直瞪天空，手抓樹枝不斷發抖，但仍能對話確認身份。

宋德威拿出反光氈將赤裸的李翁包住，爭取搶救時間，等待其他救援人員到達。宋發現李翁胸背、臀部大面積擦傷還長蛆，發出陣陣臭味。消防局出動多人上山救援，到達後為李翁注射抗生素，再用簡易捲式擔架將他固定，並拉回路面，再送下山送醫急救。

駐台記者郭良傑報道