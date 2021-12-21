團夥扮代駕載醉酒車主　與同夥製造事故敲詐騙財

北京警方周一（20日）通報，當局近日經過多警種聯動偵查，成功搗破一個以交通事故來敲詐勒索的犯罪團夥。後者成員利用代駕身份尋找酒後車主，行駛途中編造理由離開，待車主自行駕駛時，再由同夥駕車製造意外來敲詐。案件中有多名車主受害，目前警方已拘捕14人調查。

警方表示，今年7月他們在工作中發現，一名叫張X忠的男子與其「朋友」交換駕駛車輛，發生了多達68宗的交通事故，事故頻率之多引起當局關注。經過與交管部門及保險機構梳理分析，發現背後或藏有一個通過故意製造交通事故來敲詐的犯罪團夥，隨即成立專案組調查。

經查發現，以張X忠為首的團夥成員約有10多人，大多具搶劫、盜竊、吸毒等前科，作案時由4至8人駕駛2輛以上汽車，於夜間前往鬧市尋找酒後車主，並自稱代駕為他們服務，卻在行駛中途編造理由離開，而暗中尾隨的同夥一旦發現車主自行駕駛，便故意製造碰撞並即場敲詐勒索。

事主因害怕酒駕被處罰，往往賠錢了事，如有受害人拒絕付款，團夥成員便利用恐嚇報警等方式逼迫車主，其中最高敲詐金額達4萬元人民幣（約4.8萬港元）。警方上月中旬在朝陽、通州、大興等地展開收網行動，一舉將所有夥成員悉數抓獲，經審查後更發現有團夥成員扮演圍觀群眾，「勸說」受害人付款。