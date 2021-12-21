暴力拆遷7旬屋主肋骨折斷　女兒遭扯脫衣服

安徽省蚌埠市一處老舊民居近日突然遭官員強拆，年逾7旬的女屋主遭武力壓制，斷了2根肋骨，其女兒則被脫至只剩內衣。當地派出所事後聲稱是鄉政府拆遷行為，「他們管不了」。事件曝光後，引發輿論爭議，官媒也發表評論，要求當地政府清楚交代。到上周六（18日），當地官方通報稱，事件已由區紀委牽頭的聯合調查組全面調查核實。

上周四（16日）有湯姓男網民稱，今年11月20日中午，蚌埠市蚌山區燕山鄉黨委書記方國勝帶同20多名男女前往其老家，對其年邁父母施以毆打。湯男的姊姊得悉後，立即趕返家中，卻被對方推倒並抬走。雙方爭執期間，湯姊膝蓋擦傷流血，上衣也被扯脫。最後她只能眼睜睜看着對方用挖掘機將房屋推倒。湯男之後趕回家中，現場只剩下一片瓦礫。其父母則雙雙住院，至今已近一個月仍未康復，連治療費用都要向親友相借。

記者曾多次致電燕山鄉黨委書記方國勝，欲就事件求證，但電話一直無人接聽。燕山鄉鄉長汪祥政則表示不便接受採訪，警方會依法調查處理案件。惟根據湯先生提供一份與燕山派出所警員的通話錄音顯示，民警表示當時在場，「沒有人打老人」，強調當日全程有執法記錄，沒有毆打行為。湯先生曾質問警員為何不制止強拆行為，對方卻稱「那是鄉政府的行為，我們制止不了」。

據了解，在拆遷前，湯的母親曾提出要求，包括給予家庭成員安置和補償。其後蚌山區政府發信通知，只能給兩老和湯的姊姊各安置一套90平方米的房子，以及現金補償，惟雙方未達成協議，法院也未下判決，對方卻強行將房屋清拆。

內地官媒周日（19日）就事件發表評論，指假如是合法拆遷，當地政府要積極澄清，「簽了甚麼協議、適用哪條法律」。如屬非法暴力拆遷，不僅要追究官員責任，如果涉嫌犯罪的，還要追究刑事責任。