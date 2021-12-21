內地昨增81宗新冠確診　今起關閉東興口岸

國家衞健委周二（21日）通報，內地前一日新增81宗新冠肺炎確診病例，包括57宗本土感染和24宗境外輸入，無新增死亡病例；目前累計100,467宗確診，其中4,636人死亡。當中廣東東莞市新增的6宗本土確診，均在早前納入集中隔離的密切接觸者中檢測發現。另廣西東興市自周二凌晨零時起暫緩東興口岸人員和貨物通關。

通報顯示，在本土感染病例方面，分別為陝西西安市42宗、咸陽市1宗，浙江紹興市8宗，廣東東莞市6宗；另新增1名本土無症狀感染者，來自黑龍江黑河市。境外輸入分別為上海和福建各5宗，廣東4宗，浙江和廣西各3宗，北京、天津、四川和陝西各1宗，而境外輸入的無症狀感染者新增18人。目前仍有1,768名患者需留院治療，其中5人為重症病例。

東莞市衞健委周二發布消息稱，患者均住在大朗鎮，在隔離期間接受核酸檢測後，發現確診，隨後送至定點收治醫院隔離治療，感染程度均顯示輕型。

另廣西東興市周一在例行核酸檢測中發現一名患者，市防疫領導小組指揮部周二發布通告，強調若旅客已通過東興口岸入境預約平台成功預約，並已抵達越南芒街市，需配合當地防疫安排，入住芒街市隔離酒店，待口岸正常通關後才按預約順序入境。