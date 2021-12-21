遼寧號起降戰機　日本警戒監視

日本防衞省統合幕僚監部周二（21日）公布，早前經宮古海峽駛入太平洋的解放軍航空母艦遼寧號，周日（19日）在沖繩縣北大東島以東海域執行艦載戰機的起降作業。雖然行動未有侵犯日方領空，但防衞省認為中國力圖將活動範圍從東海擴大至太平洋並提升運用能力，對此保持警戒和監視。

遼寧號、055型萬噸級驅逐艦南昌號、054A型護衞艦日照號、兩艘054型護衞艦以及一艘901型綜合補給艦等6艘軍艦，周日早上8時在位於沖繩縣北大東島以東300公里海域航行。當日上午8時至晚上9時，遼寧號執行艦載戰機「殲15」與艦載預警直升機「直18」起降作業。

日本海上自衞隊派出由直升機驅逐艦改裝為航空母艦的出雲號，前往收集情報和警戒監視，並派戰機緊急升空應對中國艦載機。日本防衞省表示，今次是自今年4月以來，再次確認有戰機在中國海軍航母上起降；由於航母有補給艦同行，可能在海上展開一段時間的訓練。

遼寧號及南昌號率領的4艘中方艦艇，上周四（16日）經宮古海峽駛入太平洋。日本海上自衞隊當時立即派出雲號跟蹤監視，被指是中日兩國航空母艦首次在海上相遇。