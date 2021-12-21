為女嬰洗澡致嚴重燙傷　醫院辯稱遺傳性皮膚病

廣東揭陽市惠來縣一名女嬰上月由醫院產科護士協助洗澡後，屁股和腿部出現紅腫、水泡和起皮等症狀，傷口觸目驚心。女嬰至今仍需入住深切治療病房，家屬已支付3萬元人民幣（約3.67萬港元）醫療費。涉事醫院辯稱女嬰有遺傳性皮膚病；家屬則堅稱是洗澡時被燙傷，提出索償。

內媒周一（20日）報道稱，涉事女嬰在事發時才出生4日，住在惠來縣人民醫院，接受產科醫護照料。王姓母親上月30日表示，孩子被抱去洗澡前不哭不鬧，但10分鐘後，她的聲音哭得沙啞。針對女嬰的狀況，護士解釋女嬰患有遺傳性皮膚病。王母見情況緊急，當日下午已將孩子轉送至汕頭市中心醫院治療。

汕頭市中心醫院為女嬰治療後，所開的藥物都是治療燙傷，質疑惠來縣人民醫院的「皮膚病」說法。女嬰父親表示，目前所花費的醫藥費對於農村家庭而言，是一個相當大的負擔。涉事醫院目前不承認孩子是被燙傷的，遂向家屬提出走司法途徑解決、賠償部分費用或做醫療事故鑑定，檢查家屬是否有遺傳性疾病，之後再談賠償。

女嬰父親怒斥涉事醫院對孩子情況不聞不問。惠來縣人民醫院辦公室表示，院方已經知曉這宗醫療糾紛，不希望糾紛進一步惡化，正想辦法與家屬溝通協調。惟該醫院的相關醫生及產科護士，事後均未作出回應。