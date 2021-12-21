美媒揭華大外宣標案　操縱Fb Twitter輿論

中國被指尋求操縱Facebook及Twitter上的輿論。

美媒《紐約時報》周一（20日）報道稱，中國官員命令私營企業在Facebook、Twitter等國際社交平台，按需要提供內容、吸引關注者、追蹤批評者，並為訊息戰提供其他服務。當中披露一份中國民間承包商贏得上海市公安局浦東分局標案的報價單，顯示為中國進行大外宣的細節。

《紐時》以「購買影響力：中國如何操縱Facebook及Twitter」為題，報道今年5月21日上海市公安局浦東分局發布網上公告，尋求民間承包商對公共輿論管理投標。投標公告要求「供應商能隨時提供境外社交平台相關的帳號給採購方」，平台包括Twitter、Facebook等，每月每個平台提供約300個帳號；又註明「此項目內容時效性較強，需隨時提供相關平台帳號」。

業者的報價單則列出6個服務項目，包括境外社交平台註冊、境外社交平台帳號偽裝及維護、境外社交平台帳號落地、境外訊息素材搜集、境外論壇帳號註冊、發貼等，以及製作原創影片。當中顯示，境外社交平台註冊等服務按月報單價為5,000元（人民幣，下同，約6,120港元）起跳，最貴的是製作原創影片，按月報單價為4萬元（約4.9萬港元），全部項目總價為6.98萬元（約8.54萬港元）。

這些文件顯示，在上海市公安局浦東分局發公告後3周，名為上海雲鄰（Shanghai Cloud Link）的公司得標。據資料介紹，該公司聲稱只有20名員工，但與跨國企業合作，為數碼政府和智慧城市提供服務。報道指，上海警方不只關注社交網數據，亦強調透過動用大量僵屍帳號轉向破壞性更強的行動，並把複雜性和影響力升級，製造一批有活躍關注者的帳號在必要時服務政府。