台今增10宗新冠輸入　近74萬劑疫苗抵台

台灣周二（21日）新增10宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，無新增本土染疫和死亡病例。指揮中心發言人莊人祥周二宣布，當日下午再有73.84萬劑由英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗，運抵台灣。

指揮中心表示，新增的境外輸入病例分別為5男5女，年齡介乎20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞、美國、柬埔寨、越南、英國及印尼入境，入境時間介乎上月22日至周日（19日）。莊人祥指出，本次接收的疫苗為多劑型包裝，即每瓶可為10人接種的分量，需存放於2至8℃的環境下，有效期至明年4月30日。

當地在農曆新年期間的入境防疫安排有3個檢疫方案，其中C方案的「7+7+7」，是指7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿、7天家居檢疫、7天自主健康管理。針對首批返台民眾，莊人祥表示，周二陸續有民眾集中隔離期滿168小時即7日，防疫人員將為他們採檢，事後可返回家中隔離。民眾在家隔離期間，家人不得共處、用餐等，違者最高罰100萬元新台幣（約28萬港元）。

另外，台北市周一（20日）傳出一名30多歲女子因陪病採檢發現受感染，疑似本土病例。莊人祥表示，該宗疑似病例在首次採檢24小時後做了第3次採檢，結果顯示無受感染，目前已排除確診。