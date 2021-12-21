雙減政策實施以來　校外培訓機構壓減逾八成

內地今年中推出「雙減」政策，進一步減輕義務教育階段學生作業和校外培訓負擔。國家教育部周二（21日）舉行新聞發布會，指校外培訓機構治理取得明顯進展，學科類培訓大幅壓減，其中線下校外培訓機構已壓減83.8%，線上校外培訓機構則壓減84.1%。

發布會上指出，留下的學科類培訓機構一部分轉為非營利機構，實行政府指導價，提供公益服務；不適合轉型的將被進一步注銷，培訓市場虛火大幅降溫，廣告基本絕迹。教育部亦不斷加大違規培訓查處力度，組織各地在周末、中秋等節日期間開展暗訪，累計出動執法檢查人員逾5萬人次，檢查7萬多間培訓機構，取締414間黑機構；並組織專門力量開展線上培訓日常巡查，關停了199個培訓系統。

教育部教育督導局一級巡視員胡延品表示，為推動「雙減」政策落地，教育部將此列為今年教育督導「一號工程」。今年秋季開學以來，重點開展了4方面的工作，包括建立半月通報制度，每兩周通報及督促「雙減」主要指標進度排名後10位的省份；另就校外培訓機構「退費難」和勞動用工風險排查不全問題，對10省市開展專項督辦；並開設典型問題曝光台、舉報平台等。