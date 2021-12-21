韓取消唐鳳線上演講　台召韓代表抗議

唐鳳在工業革命全球政策研討會的線上演講被取消。

南韓政府上周四（16日）在工業革命全球政策研討會，臨時取消台灣的行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請。台外交部形容是韓方失禮的行為，已召見韓駐台代表並表達不滿。南韓外交部官員周二（21日）回應指，否定中國大陸曾介入此事。

南韓上周四舉辦「2021年第4次工業革命全球政策研討會」，邀請多個國家及地區的官員、學者、專家和企業家參加。台外交部周一（20日）晚表示，南韓政府上周四清晨臨時取消唐鳳原定在當日的「社會創新」場次線上演講邀請，該部門已召見南韓駐台北代表部代理代表，並表達強烈不滿。台灣駐韓代表處代表唐殿文同時向韓方，表達台政府的嚴正抗議。

南韓外交部官員回應時表示，此舉是綜合考慮各種條件後作出的決定，韓方與台灣保持非官方務實交流的基本立場不變。報道指，南韓外交部事前不知道唐鳳獲邀出席研討會。韓媒指出，韓方公布演講嘉賓名單後取消有關日程，可能是因未能預判邀請唐鳳出席會帶出甚麼外交意義；另有觀點認為，此事暴露出南韓政府內部溝通不良，進而對台方造成外交失禮。