台保母重摔1歲女童致癱瘓　判賠2654萬新台幣

台灣台中市太平區3年前發生虐童案，當時年僅一歲的陳姓女童遭郭姓女保母重摔致癱，後者因重傷害罪被判囚6年8個月。不過，女童家屬提出的民事求償於近日判決，地方法院近日以女童平均餘命83.14年，包括住院治療、醫療看護、精神撫慰金等費用，判郭女需賠償逾2,654萬元（新台幣，下同，約754.8萬港元）。

據台媒周二（21日），時年24歲郭女領有託育人員證書，為幫忙負擔家計，在租屋照顧2歲兒子，並收託照顧陳姓女童。惟前年6月，她在幫女童換尿片時，後者與兒子同時哭鬧，遂情緒失控抱起女童猛力搖晃，重摔至床墊後帶兒子離開。但她後來發現，女童沒有哭聲且已昏迷，便立即帶其送醫。經診治，女童傷重顱內出血、腦部創傷，手術後治療仍癱瘓。

郭女坦承犯行並獲刑後，女童家屬提起附帶民事訴訟求償，包括女童住院期間醫療及看護費用、出院後看護、喪失勞動能力之損害，以及女童母親的精神撫慰金等，共求償3,000萬元（約853.2萬港元）。

台中地院法官審酌醫院病情評估，認定女童康復可能性極低，並依據內政部統計的簡易生命表，案發時女童年僅1歲多，認定平均餘命為83.14年，在一審判決郭女需作出上述賠償，全案仍可上訴。