內地今年首10月逾1.4萬宗電動單車火災　釀41死

內地官媒周二（21日）報道，當天提請全國人大常委會審議的《全國人民代表大會常務委員會執法檢查組關於檢查<中華人民共和國消防法>實施情況的報告》顯示，內地今年頭10個月共發生超過1.4萬宗電動單車及其電池引發的火災事故，共造成41人死亡，157人受傷；其中北京市佔496宗，造成13人死亡。另一方面，北京市首次發布電動單車的安全使用指南。

報告稱，執法人員檢查發現，《消防法》的法律精神和條文仍未得到完全落實，「大火巨災」、「小火亡人」、「新領域新業態火災」的隱患依然存在，消防安全形勢嚴峻。新技術、新材料、新業態不斷衍生新風險，其中電動單車、新能源汽車，氫能、光伏、鋰電等儲能設施，天然氣洩漏和大型倉儲物流場所等火災爆炸事故，均呈現增長態勢。

報告顯示，內地電動單車的保有量超過3億輛，且產量仍在快速增長，火災風險急劇增加。報告認為，電動單車的維修、改裝、停放、使用等，以及鋰電池的充電、報廢和回收等環節，管理不規範，存在非法改裝、入戶充電、過度使用、電池老化等問題，滋生大量安全隱患；特別是戶外充電樁不足、充電價格不均等原因，入戶充電問題比較普遍，「人車同屋」導致火災死亡率居高不下。

另一方面，由北京市市監局指導，北京市自行車電動車行業協會組織行業編寫的《電動自行車用鋰離子動力電池組技術規範》、《電動自行車用充電器技術規範》、《電動自行車安全使用指南》近日正式發布。

其中，《指南》提出，電動單車宜停放在開敞式或半開敞式專用停放場所，不應停放在室內、建築物疏散通道或安全出口處；停放時，亦應關閉電源鎖，斷電停放。需要特別注意的是，電動單車應遠離燃氣設施、變配電設施、鍋爐房、加油站等危險場所停放，間距大於5米；宜遠離建築物外牆停放，車身周邊2米範圍內無可燃物堆放；也應避免在污水井、下水道、化糞池等區域的上方地面位置停放。

此外，《指南》也明確提出，電動單車應在符合規定的固定停放充電場所進行充電，鋰離子蓄電池應放置於在開敞式或半開敞式專用充電場所，每次最長充電時間不宜大於8小時；同時嚴禁採用拉接臨時電源線路、插座和開關等方式充電。