懷疑外遇　老婦拿砧板打死丈夫判囚8年半

台灣屏東縣一名75歲陳姓老婦前年與78歲丈夫分居後，懷疑丈夫有外遇，長期飽受精神疾病困擾的她，潛入丈夫租屋處，企圖捉姦未果被對方發現後，竟拿起木砧板將丈夫打死。陳婦行兇後自首，一審依家暴殺人罪判囚8年半。高等法院高雄分院周二（21日）駁回上訴，維持原判，全案可上訴。

判決指，陳婦因患思覺失調、憂鬰症等疾病，並長期懷疑丈夫有外遇，二人常為此爭吵；她的丈夫後來聲請保護令並搬離住所，獨自在外租屋居住。在2019年10月31日中午11時許，陳婦趁丈夫外出時，闖入其租屋處，準備捉姦及尋找丈夫外遇證據，結果丈夫半小時後返家，發現躲在廚房的陳婦，二人再次爭執。

期間二人大打出手，陳婦拿起廚房內的砧板，朝丈夫的頭、手、腳等多處攻擊，對方最終倒臥血泊斷氣身亡。陳婦見自己闖下大禍，打電話告知女兒，並主動打電話報警自首。

屏東地方法院一審時，法官根據精神鑑定結果，認定陳婦行兇時已達辨識行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低的程度，加上她自首，故依家暴殺人罪作出上述判刑。檢方其後上訴，至周二被駁回。

駐台記者宋江誠報道