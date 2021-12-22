內地昨增57宗本地確診　東興市全民居家隔離

內地周三（22日）公布前一日新增77宗新冠肺炎確診病例，其中本地個案57宗，單是陝西西安市佔52宗。廣西防城港市新增1宗本地確診，由該市代管的東興市宣布自周三上午8時起實施全民居家隔離，解除時間另行通知，同時全市交通運輸貨運服務暫停。

陝西疫情持續嚴峻，前一日共新增53宗本地確診，除西安外，咸陽亦新增1宗確診。廣東新增2宗確診全部由東莞報告，另天津和廣西各通報1宗確診。境外輸入病例20宗分別為廣西6宗，上海5宗，雲南4宗，廣東3宗，天津和浙江各1宗。同日新增19宗無症狀感染個案，均為境外輸入。至今內地累計100,544人確診，現有病例1,765宗，累計死亡病例4,636宗。

廣西東興市周一（20日）晚在例行核酸檢測中發現1名本地居民檢測受感染，經專家組診斷本地確診（輕症），患者已轉運至定點醫院隔離治療。當地公布患者過去10天活動軌迹，主要在市內，曾送兒子上幼稚園，又到過街市和海鮮市場。

東興市疫情防控指揮部決定周三起全民居家隔離，學校和各類培訓機構停課，公共交通停運，口岸貨檢、旅檢暫停開放。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣服務。另自周二起，當地亦關閉所有景區景點、農家樂、娛樂場所、網吧、戲院、文化體育場館，復工復產時間另行通知。