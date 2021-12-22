隱瞞參與中國千人計劃　哈佛教授6項罪成

美國麻省波士頓的聯邦法院陪審團周二（21日）裁定，美國哈佛大學化學及化學生物系前主任利伯（Charles Lieber）參與中國招攬科學人才的「千人計劃」，但未向當局交代詳情，以及虛假陳述、提交虛假報稅文件等6項罪名全部成立。

案情指，現年62歲的利伯為了獲得諾貝爾獎，2011年同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並參加千人計劃。檢方認為參與千人計劃並非犯罪，但利伯回應美國國防部及美國國家衞生研究院（NIH）查詢時，就自己在千人計劃的角色撒謊，亦未有向稅務部門申報有關收入，並隱瞞在中國的銀行帳戶。

檢方出示的書面證據顯示，利伯曾與武漢理工大學方面簽署千人計劃協議，後者向他支付了數十萬美元，包括每月5萬美元（約39萬港元）報酬，其中一些是現金，還有一些存入了一個中國的銀行帳戶。利伯向美國聯邦調查局（FBI）稱他獲得5萬到10萬美元（約78萬港元）的現金，銀行帳戶一度有20萬美元（約156萬港元）；但檢方指利伯在2013年和2014年的所得稅申報單上沒有申報工資，並且有兩年沒有申報銀行帳戶。

陪審團經6天審訊和近3小時審議後作出今次判決，正與癌症搏鬥的利伯在庭上聞判時面無表情地坐着。利伯的律師穆凱西（Marc Mukasey）稱尊重判決結果，但聲稱檢方篡改證據，缺乏指控所需的關鍵證據，揚言將繼續戰鬥。利伯去年1月被捕及起訴，案件受到密切關注，被視為美國打擊中國在研究領域的影響力。