西安健康碼又崩潰　逼市民排隊

陝西西安市周三（22日）通報前一日新增52宗新冠肺炎本土確診個案，創當地單日新高。受疫情影響，當地本周開始要求市民出入公共場所須出示48小時內核酸檢測無感染證明的健康碼，惟系統周一（20日）疑因查詢量太多崩潰。西安翌日緊急推出新版健康碼系統，不過系統周三早上又再崩潰。

陝西周二（21日）召開省級疫情發布會指出，西安市疫情已擴散至延安、咸陽、東莞和北京4個城市，惟所涉及的3條傳播鏈尚未發現明確關聯，顯示當地存在隱匿性傳播。為防止疫情擴散蔓延，西安已要求市民離開該市時須向官方報備審批。為確保採樣準確，西安封控區內的核酸樣本已由混合檢測改為單獨檢測。

然而在健康碼系統崩潰下，西安不少市民須為出入公共場所排隊登記，或排隊重新核酸採樣，反令大量人群在街上聚集。西安市民指出，當地要求48小時內核酸檢測無感染，惟從檢測到結果需時30小時，令所有人只能在18小時之內集中採樣。不過部分檢測場所安排混亂，例如有市民在航天星河公園核酸檢測站排隊5小時，直至入黑卻被通知回家。

當地健康碼系統連日崩潰，周二推出的新版系統分拆核酸證明和疫苗接種紀錄，減少市民查詢時系統運算量。有工程師推斷，系統崩潰並非運算量過高問題，而是系統周一更新時編碼出現漏洞，才導致系統返回核酸證明和疫苗接種分析的舊版本。不過負責程式編寫的美林數據技術股份有限公司表示，問題與程式無關。同樣負責系統的東軟集團股份有限公司則未有回應事件。