德加強印太軍事部署　不排除派艦通過台海

德國護衞艦巴伐利亞號（Frigate Bayern）日前經過南海，並於周一（20日）抵達新加坡樟宜海軍基地，料在當地停留至下月4日。德國海軍總監舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）周二（21日）表示，計劃在2023年加強印太地區的軍事部署，包括派出兩艘軍艦，未來不排除會有德艦通過台海。

巴伐利亞號是近20年來首艘穿越南海的德艦，在亞太地區部署半年，但今次並未穿越台海。該艦將停靠樟宜約兩周作補給和維修，度過聖誕和新年，逾200名船員稍作休息。巴伐利亞號周二舉行歡迎儀式，舍恩巴赫、德國駐新加坡大使里德爾（Norbert Riedel）等人在艦上致詞。

舍恩巴赫表示，計劃在兩年後定期派出更多軍艦和軍機來到印太地區。對於巴伐利亞號未通過台海，他指「今次由一小步開始」，強調台海不屬於任何人，德艦有權駛經，下次若德國政府同意，或派軍艦通過台海。他表示，德艦此行是為了在中美等利益相關者外，提供與德國印太政策準則有關的新觀點。他又指，巴伐利亞號其後將赴越南及斯里蘭卡，料明年2月底返回德國。

里德爾表示，德方相信各國都有平等參與國際體系及發聲的權利，巴伐利亞號今次訪新加坡，加強兩國的安全與防衞合作。他指出，該艦此行任務包括監測聯合國對北韓的制裁，冀加強德國與東南亞的互動往來，從各方面努力實現加深德國在印太地區足迹的承諾。