阿里雲未及時報告安全漏洞　遭工信部暫停合作

阿里巴巴旗下阿里雲公司近日發現阿帕奇（Apache）Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電訊主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。經研究，工信部暫停阿里雲作為網絡安全威脅訊息共享平台合作單位6個月。

據了解，阿帕奇（Apache）Log4j2組件是基於Java語言的開源日誌框架，被廣泛用於業務系統開發。11月24日，阿里雲安全團隊曾向Apache官方報告了Apache Log4j2遠程代碼執行漏洞。由於Log4j2組件在處理程序日志記錄時存在JNDI注入缺陷，未經授權的攻擊者利用該漏洞，可向目標服務器發送惡意數據，觸發Log4j2組件解析缺陷，實現目標伺服器的任意代碼執行，獲得目標伺服器權限。

但直到12月9日，工信部網絡安全威脅和漏洞訊息共享平台才收到有關網絡安全專業機搆報告，組織應對策略並對外公布風險。12月17日，工信部通報稱，該漏洞可能導致設備遠程受控，進而引發敏感訊息竊取、設備服務中斷等嚴重危害，屬於高危漏洞。目前，Apache官方已發布修補程式。

自該漏洞公開以來，不少網站已成為是次漏洞的受害者，很多互聯網企業也都連夜做了應急措施。工信部表示，這次暫停合作期滿後，將根據阿里雲整改情況，研究恢復其上述合作單位。就此事，內媒曾向阿里雲方面詢問漏洞細節，但未獲回覆。