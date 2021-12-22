廣州本周減壓供水　地勢高區域短暫停水

颱風雨帶未能解旱，廣東東江流域缺水、鹹潮持續。廣州市黃埔區、天河區日前發布水源四級預警，預計直至周五（24日），當地每天凌晨至早上7時需減壓供水。廣州水務局提醒，地勢較高區域可能短暫停水，請居民做好儲水準備。

黃埔區、天河區抗旱防鹹保供水應急指揮部指出，受新塘、西洲水廠取水量減少影響，當地需減壓供水、自來水將有鹹味。當局強調，鹹味不影響人體健康。為響應節約用水號召，廣州水投淨水公司已向園林綠化、道路清灑等市政用水服務開放15個再生水取水站，預計每天可提供1.14萬噸再生水。

東江是粵港地區重要供水水源之一。香港水務署數據顯示，截至周一（20日）本港水塘總儲水量約為3.7億立方米，較去年同期的約4.19億立方米下跌11.5％。香港水務署表示，目前水塘水量屬正常偏低範圍。特區政府將持續緊密監管用水情況，適時推出措施保障正常供水。

針對廣州東部局部區域局部時段受鹹潮影響的情況，市應急管理局黨委委員、總工程師鄭程藩周一（20日）召開會議，研究防旱防鹹潮工作計劃和任務分工。會議強調要認清形勢，做好防旱抗旱防鹹潮的各項準備；各相關處室要齊心協力應對旱情鹹潮影響，全力將影響降到最低；要做好防旱防鹹潮宣傳、輿情管控和消息報送工作。