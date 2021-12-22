台公務預算逕付二讀史上首次　國民黨批民進黨野蠻

國民黨團形容這是台灣的立法院史上最黑暗的一天。

台灣的立法院於周二（21日）會議中，民進黨以突襲表決方式，通過將明年度中央政府總預算案公務預算部分，從各委員會的審查程序抽出，逕付二讀；是史上第一次。國民黨團批評這是「鴨霸」（即野蠻）行為，又形容這是台立法院「史上最黑暗的一天」。民進黨團則表示，國民黨團拒審總預算，是毫無理性的極端行為，民進黨團需自力救濟。

由於國民黨團不滿早前公投期間，政府行政不中立而罷審預算，民進黨團在周二會議中提出變更議程議案，將明年中央政府總預算案公務預算部分，從各委員會抽出逕付二讀，要求立法院長游錫堃召集協商。周二有81名出席會議立委，55人贊成，26人反對。若政黨不願協商，將進入一個月協商冷凍期，最快於明年1月21日，在立法院臨時會中對總預算案進行表決，料可趕在春節前的最後一個工作日（明年1月28日）前完成三讀。

國民黨譴責民進黨剝奪立委審查權利走向獨裁，漠視民意，完全是破壞民主機制，創下立法院最惡劣先例，並要求立法院長游錫堃立即召集朝野黨團協商。民眾黨及時力等立法院黨團也批評這行為。時力立委邱顯智周二晚在Facebook稱，民進黨直接把委員會的程序抽掉，違背委員會中心主義，是自我閹割立法機關職權。

柯建銘則表示，國民黨團拒審總預算，民進黨團需自力救濟，且又是多數，對議程與法案處理有責任主導。他認為，立法院史上從未出現拒審總預算案，國民黨為了公投，拒絕協商，也拒審總預算案，把極端反對走到極致。