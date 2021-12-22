內地雙減現成效　中小學生體質優良率升至33%

內地教育部在周三（22日）召開的中小學生「五項管理」落實推進情況新聞發布會上表示，功課、睡眠和手機三項管理工作落實取得積極成效。學生的體質健康狀況總體呈現「逐步提升」的趨勢，優良率由2016年的26.5%上升至目前的33%。各學段學生超重和肥胖比例、視力不良率比例則呈逐年下降趨勢。

在功課總量和時長調控方面，各地各校基本達到規定要求，在指定時間內完成書面功課的學生佔比由「雙減」前的46%，提高至目前的90%以上。99.6%的家長反映，本學期教師沒有再給家長布置功課或要求家長批改。教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，關於功課管理，要嚴控總量，做到小學一、二年級不布置書面家課，其他年級每天書面功課完成時間平均不超過60分鐘，初中平均不超過90分鐘。

至於學生睡眠管理，全國98.7%學校建立睡眠狀況監測制度，96.1%的小學和97.4%的初中上午開始上課時間能做到「小學不早於8時20分、初中不早於8時正」的規定要求。7,714萬份家長不記名問卷反映，秋季學期有76.2%的學生睡眠時長，達到或接近「小學10小時、初中9小時」的規定要求，比去年底的有關調查結果大有提升。

另有99.8%學校嚴格執行學生手機有限帶入校園、不得帶入課堂的規定，91.8%的學校設置專門的手機保管裝置，學校普遍提供學生與家長必要時緊急聯絡的渠道，秋季學期普遍做到了不再用手機給學生布置功課或要求學生利用手機完成功課。

所謂「五項管理」，指加強中小學生功課、睡眠、手機、讀物和體質管理。截至本月20日，全國99.63%的學校已按照《管理辦法》中列出的12條負面清單對校園圖書進行清理，共清理不適合孩子閱讀的問題圖書5,000多種。