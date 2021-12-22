多地下令藝人及主播自查　年底前糾正涉稅問題

北京、廣東、上海及浙江稅務部門周三（22日）相繼發出通告，要求內地的明星藝人、網絡主播等社會公眾人物，嚴格遵守稅法規定依法納稅，警告這是每一個公民應盡的義務。同時，官方要求他們在年底前，向有關部門稅務主動報告和糾正涉稅問題。

有關通報指出，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網絡主播等，應抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於本月31日前主動報告和糾正涉稅問題。

通告又指，對個別存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經提醒、督促、警告後仍拒不配合整改者，稅務部門將依法開展稅務稽查，選擇部分情節嚴重的重點案件進行公開曝光。對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底者，則將依法依規嚴肅處理。另將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。

內地自今年9月起印發有關通知，要求藝人、網絡主播納稅人主動聯繫官方進行自查補稅，至今陸續有多名知名主播被通報，當中包括「直播一姐」薇婭，她在周一（20日）遭浙江杭洲市稅務局通報，因涉及偷逃稅被重罰13.41億元人民幣（約16億港元）罰款。