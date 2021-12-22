西安疫情愈趨嚴峻　全市社區實行封閉管理

陝西西安市爆發的新一輪新冠疫情愈趨嚴峻，該市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎周三（22日）指出，全市當前防控形勢複雜，在封控區之外發現感染病例，且已存在隱秘性傳播及一定規模的社區傳播。當局決定，自周四（23日）凌晨零時起，全市小區、單位實行封閉式管理，全面加強管控措施，解除時間另行通知。

張峰虎表示，全市日前在首輪全員核酸檢測中，及時篩查出潛在的感染源，此次發生的本土疫情經基因測序為Delta變種毒株引起。基於上述情況綜合研判，全市將實施疫情防控提級管理。當中包括加強交通管控，倡導全體市民「非必要不離市」，確因特殊原因需離開西安，除持有48小時核酸檢測證明外，須提供單位（街道）證明及相關審批手續。另全市長途客運班線暫停營運，的士、網約車不得進入中高風險地區。

此外，全市進一步加強小區、村組管理，封控區嚴格實行「足不出戶、服務上門」措施。全市小區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、居民生活密切相關行業工作外，一般不得外出。外來的往返人員須排查登記，查驗48小時核酸檢測證明。

為加強社會管控，大幅減少人員流動，全市非生活必需場所暫時停業，與居民生活密切相關的超市、便利店、醫療機構正常營業。另暫停堂食，以及暫停舉辦大型會議、活動等。黨政機關、企業單位、可實行彈性工作制或居家辦公。

張峰虎最後指出，為了徹底篩查潛在感染源、阻斷社區傳播，西安計劃周四啟動新一輪全員核酸檢測。他又強調全市糧、油、菜、蛋等供應充足，價格基本平穩，呼籲廣大市民放心，並自覺遵守相關法律法規，不造謠、不信謠、不傳謠，主動配合防疫工作。