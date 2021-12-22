縣教育局禁慶聖誕　囑弘揚中華傳統文化

每年臨近聖誕，內地都有地方政府頒令禁止慶祝西方節日，今年也不例外。廣西柳州市融安縣教育局一份內部通知近日流出，要求學校弘揚中華傳統文化。教育局職員周三（22日）解釋，文件只針對平安夜和聖誕節，不針對其他西方節日。

通知文件針對融安縣各中小學和幼稚園，內容提到平安夜和聖誕節是帶有濃郁宗教色彩的西方節日，受到中國一些年輕人追捧，商家也趁機造勢，對中國傳統文化造成嚴重衝擊。縣教育局根據上級文件精神，決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動。通知最後留有縣公安局的舉報電話。

文件周一（20日）在網上曝光並引起爭議，有人認為如何過節是個人自由，一刀切禁止涉嫌懶政。融安縣教育局職員周三指文件屬實、是當局首次發出類似文件，承認用「禁止」字眼過火。職員續指，目前尚沒接到相關舉報，不過建議「如果有涉及個人信仰的問題，可以小範圍地個人過」。

融安縣一間幼稚園證實收到相關通知，並向內媒表明會嚴格執行通知要求。幼稚園職員表示，其實自從前幾年中央頒令弘揚傳統文化後，幼稚園已不再慶祝西方節日，平時活動以中國傳統節日為主，如冬至當日會組織學生一起體驗包餃子、一起吃餃子。