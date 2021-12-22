受賄逾1.7億人民幣　農業農村廳前黨組書記認罪

廣西農業農村廳前黨組書記李新元受賄案，周三（22日）在南寧市中級人民法院開庭審理。李新元被控以職務便利，為多達18間公司及個人牟利、提供幫助，收受財物共計逾1.72億元（人民幣，下同，約2.08億港元）。李在最後陳述中聲淚俱下，表示認罪悔罪認罰，法庭宣布休庭，案件擇期宣判。

公訴機關指控，李新元在2003年至2021年期間，利用擔任柳州市工業控股有限公司董事長，來賓市副市長，梧州市委常委、副市長，欽州市委副書記、市長，貴港市委書記、市長等職務上的便利，以及職權和地位形成的便利條件，為廣西某公司、私營企業主楊某等單位和個人，在項目承包、土地開發、工作調動等提供幫助，並收受賄賂。

檢方認為，李新元身為國家工作人員，以上行為應當以受賄罪追究其刑事責任。其中，李新元索取他人財物共3,300萬元（約3,993萬港元），應當從重處罰；另收受逾493.5萬元（約597萬港元）的財物為犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。但基於李認罪認罰，主動交代辦案機關尚未掌握的其他受賄犯罪事實，並退出部分贓款，當局認為可從寬處理。