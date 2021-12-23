誤將躲草叢女子當野豬射殺埋屍　4男落網

湖北省鄂州市梁子湖區一名48歲呂姓女子，近日在河邊幫私自捕魚的丈夫「把風」，期間看到多人靠近，以為是執法人員，遂躲在草叢中。詎料迎面而來的多名男子並非執法人員，而是偷獵野豬的村民，他們以為身穿黑色上衣的呂女是野豬，遂開槍擊中對方頭部。當他們發現殺人後，隨即將屍體運走、掩埋，目前警方已先後逮捕4名涉案男子。

呂女的丈夫和兩名友人上周六（18日）開船到河中捕魚，返回岸邊時並無看到妻子的身影，原以為被監管非法捕魚的執法人員帶走調查，事後才發現是失蹤。其中一名朱姓涉案男子認識呂女的家人，在其失蹤期間曾到對方家中關心情況，對她的家人噓寒問暖，但實際是「探口風」。

呂女的家人事後報警，警方調查發現曾出現現場的私家車有可疑，循線發現朱男等多名涉案男子。4人周二（21日）被捕後向警方表示，當日他們在農家樂吃晚飯後，準備到河邊獵殺野豬，但沒想到會殺人，遂將屍體掩埋於距離事發地點50公里外的工地上。呂女遺體目前已轉移到鄂州市鄂城殯儀館內，頭部仍留有子彈，呂女家屬指認屍體時哭訴，後悔讓她跟到河邊。

呂女家屬又認為案情撲朔迷離，質疑涉事男子的槍枝從何處得來、為何盜獵野豬的問題無人監管、呂女被擊中後是否當場已死亡、他們是否曾有將她送院搶救的打算等問題。目前仍有1人在逃，湖北警方正介入調查，以釐清事發原因、經過和責任等問題。