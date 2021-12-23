退租遇房東剋扣按金　內地女大學生自殺亡

陝西省西安市一名女大學生近日辦理退租時，與房東因退還按金問題發生糾紛，更被辱罵。女大學生因受刺激，最後竟服用農藥自殺，經搶救無效身亡。她臨終前對父親說的話，是「一定要給我討一個公道，要房東道歉」。

內媒周二（21日）報道稱，今年6月就讀大學三年級的小程（化名）在某小區以月租1,000元（人民幣，下同，約1,240港元）租下一個單位。她與房東簽了1年合約，並支付了3,000元（約3,720港元）按金。合約註明小程在合約期內退租要給房東1個月違約金，並不獲退還按金。但假如小程得到房東同意並成功轉租，則可獲退還按金以及剩餘房租。到了10月，小程決定搬回老家，當時房東答應了只要付清水電費便會退還按金。

至上月，小程要求房東退還約4,400元（約5,460港元）的按金和剩餘房租，但對方卻稱她搬離後要找人打掃房間、浴室花灑漏水、電燈壞掉等，最多只能退還約2,000元（約2,480港元）。雙方經多次協商不果，小程最終告上法院，卻遭房東出言刺激和辱罵。其後當案件進入法院程序，小程卻於本月12日發訊給好友表示自己喝了農藥，希望房東能夠在她死後道歉，不用救她。警方接報到場將小程送院搶救，惜最終不治。警方認為事件不屬於刑事案件。

據小程父母提供她與房東的通話錄音內容，房東曾稱「你服毒了，我就給你道歉」。而小程10月時曾被診斷患躁鬱症，情緒一直欠佳。就在小程自殺前數天，她曾打電話到一個情感節目傾訴，幾乎從頭哭到尾。據指她當日剛與房東吵完架，並從網上購買了農藥。內媒曾聯絡房東任某，他表示自己沒有錯，警察也沒有叫他錄口供。他又稱不知道小程離世，建議對方父母可以通過法院解決後事。