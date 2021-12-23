內地昨增100宗確診　西安再多63宗本土新冠

內地周四（23日）公布前一日新增100宗新冠肺炎確診病例，其中71宗為本地個案，陝西西安佔63宗。廣西東興市再多4宗本地確診，代管該市的防城港市周三（22日）宣布暫停各類大型文藝演出。

前一日除陝西和廣西的新增本地確診病例外，河南報告2宗，浙江和廣東各有1宗。新增境外輸入病例29宗，分別為上海11宗，廣東8宗，廣西3宗，江蘇2宗，天津、吉林、浙江、福建和雲南各1宗。同日新增19宗無症狀感染病例，其中境外輸入17宗，2宗本地個案來自河南。

截至周四凌晨零時，西安本輪疫情已累計報告確診病例143宗，並且外溢到同省延安、咸陽，以及廣東東莞和北京四地，相關確診病例173宗。目前除西安宣布全市實施社區封閉管理外，延安市周四起全市客運、巴士服務暫停7天；出租車、網約車司機開車需持48小時核酸無感染證明市民無必要不離開當地。咸陽市周三晚8時起也實行全市域交通管控，禁止市民前往西安，對西安返回人車一律勸離。

因應東興市爆發本地疫情，廣西防城港市文化廣電體育和旅遊局周三發布疫情防控工作通知，當日起全市密閉娛樂場所、旅遊景區景點、鄉村旅遊區、農家樂、公共文化場館等暫停開放。旅行社及在線旅遊企業暫停經營進出東興市、防城區的跨省團隊旅游及「機票+酒店」業務，暫停市內遊業務。

著名流行病學和公共衞生專家曾光周三表示，新冠疫情防控屬於公共衞生問題，不像物理、化學、數學等問題可以計算精確，病毒流行的過程涉及生物學和社會學問題，變量很難精確控制，所以一定要以比較大的幅度在比較大的範圍防控。他亦提醒，要避免國內疫情防控出現「盲目擴大化」，不科學的過度防控將增加成本。在每一個地方防控，最後都要及時做總結和評估，分析控制疫情的關鍵因素。