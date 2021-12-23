違反大氣污染防治規定　內地3企業遭通報

四川生態環境廳於今年12月開展秋冬季大氣污染防治監督幫扶交叉執法檢查工作，發現一批典型涉氣環境問題，並於近日公布首批3宗典型案例。

該廳近日檢查發現，自貢市東遠鍋爐配件製造有限公司在重污染天氣黃色預警期間，進行刷漆、流平作業，未按重污染天氣預警管控要求停運刷漆、流平工序。自貢市生態環境局已對該公司刷漆場所依法查封。

內江市威遠西南水泥有限公司因露天堆放大量原料，粗放裝卸物料，且無實施防治揚塵措施，違反《大氣污染防治法》中，有關「貯存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易產生揚塵的物料應當密閉；不能密閉的，應當設置不低於堆放物高度的嚴密圍擋，並採取有效覆蓋措施防治揚塵污染」等規規定，案件已移交屬地調查處理。

另於成都市，彭州長寧塑料薄膜有限公司薄膜印刷生產線正在更換印刷滾筒，印刷設備處於通電開啟狀態，與之配套的有機廢氣收集管道處於斷開狀態。該公司在印刷生產線有機廢氣收集管道斷開多日的情況下，仍從事印刷作業，違反《大氣污染防治法》中有關「產生含揮發性有機物廢氣的生產和服務活動，應當在密閉空間或者設備中進行，並按照規定安裝、使用污染防治設施；無法密閉的，應當採取措施減少廢氣排放」的規定。案件同樣移交屬地調查處理。