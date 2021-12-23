利用精神殘疾女直播剃髮擁吻　3男遭刑拘

湖南長沙市近日有網民爆料，一名患有精神殘疾的女子小輝（化名），長期被多名男主播利用進行低俗直播，如在鏡頭前剃髮，與不同男性擁抱、接吻。直至近日，患糖尿病的她更被迫喝下5瓶酸奶，最終送入深切治療部留醫，引發輿論關注。當地警方周三（22日）通報，已就小輝一事立案調查，並拘捕涉事3名男主播。

內地傳媒記者在小輝住院期間，向其母親了解她的身世。後者表示，女兒從11歲時開始發病，後確診為精神分裂症，先後赴多個城市就診，至2018年5月經鑑定為精神殘疾二級。惟小輝發病時難以管束，經常不回家，她和丈夫曾報警尋找，但女兒之後又會再次離家。直至兩年前，現年23歲的小輝開始現身於直播圈，在長沙市著名的「酒吧街」解放西路與多名主播一同直播。

該班男主播利用小輝博取流量及關注，又安排她在直播過程中完成各種任務，獲得觀看者打賞後，再分發獎金給小輝。小輝向內媒記者透露，她在解放西路「流浪」期間，曾想過找份正經工作，但一直沒有公司願意聘用，只能靠直播的打賞來賺錢，惟直播任務逐漸變得低俗。小暉透露，早前曾拍過剃頭的影片，事後獲得打賞800元人民幣（約960港元）。

從小輝曾拍攝的影片可見，小輝曾被要求與不同的男性主播擁抱、接吻，有男性甚至赤裸上身，用手觸摸其私處。直至本月9日，患有糖尿病的小輝被要求在直播中喝下5瓶酸奶，她頓感不適，向男主播們反映但未獲理會，最終送院。由於有網民舉報直播內容存在違規，事件終引起社會關注。

對於小輝父母質疑女兒在直播期間曾被猥褻，警方周三晚的通報中，未有披露案件詳情，但指涉事男主播26歲胡X振、27歲邢X壯、32歲靳X彭，明知小輝身患疾病，仍以打賞為條件，安排她飲啤酒、親吻、過量服用含糖飲料等，製造低俗直播效果吸引點擊，違背公序良序及妨害社會管理秩序；3人目前已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。